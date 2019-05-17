Homem morre atingido por caminhão na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju

Homem ainda não identificado morreu após ser atingido por caminhão na manhã desta sexta-feira, na rodovia MS-162, que liga Sidrolândia a Maracaju.

Segundo o site Sidrolândia News, o motorista do caminhão disse que seguia para Campo Grande após carregar em Maracaju, quando houve o acidente.

Ele alega que logo após passar pela ponte, avisou o homem às margens da rodovia e, ao se aproximar com o caminhão, a vítima se jogou na frente do veículo.

Com o impacto, não resistiu e morreu no local. Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas a vítima já estava morta. O caso é investigado pela Polícia Civil.