Homem morre atingido por caminhão na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju

Acidente
Homem ainda não identificado morreu após ser atingido por caminhão na manhã desta sexta-feira, na rodovia MS-162, que liga Sidrolândia a Maracaju.
Segundo o site Sidrolândia News, o motorista do caminhão disse que seguia para Campo Grande após carregar em Maracaju, quando houve o acidente.
Ele alega que logo após passar pela ponte, avisou o homem às margens da rodovia e, ao se aproximar com o caminhão, a vítima se jogou na frente do veículo.
Com o impacto, não resistiu e morreu no local. Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas a vítima já estava morta. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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