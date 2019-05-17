Mulher é presa com medicamentos veterinários na MS 164

Uma mulher, de 33 anos, foi flagrada pela Polícia Militar Rodoviária (PMR), na manhã dessa quinta-feira (16), transportando diversos medicamentos veterinários na MS 164, em Maracaju.

O flagrante ocorreu durante abordagem ao veículo Fiat Siena branco, de placas Campo Grande (MS), ocupado pelo motorista e mais três passageiros.

Ao vistoriar o veículo a equipe localizou em baixo dos bancos dianteiros, diversos medicamentos de uso veterinário, como Stanozolol, Catabolizador, Metacarbonol, além de complexo vitamínico, estimulante respiratório, neuro estimulante, cloreto de potássio e solução iônica, todos de origem estrangeira.

Conforme a polícia, uma das passageiras disse que levava os medicamentos a pedido do seu esposo que é funcionário de um hipódromo de Campo Grande e adquiriu os produtos em uma loja veterinária em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, por aproximadamente R$ 2 mil.

A mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.