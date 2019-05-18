Bebê cai em buraco, sofre parada respiratória e morre em ambulância

Campo Grande
Tragédia aconteceu nesta sexta-feira em Campo Grande
Morreu, em Campo Grande, Jennifer Lara, de 1 ano e dois meses. A menina que caiu em um buraco de cerca de 1,5 metro de profundidade, aberto no quintal do vizinho, no Bairro Jardim Noroeste. A bebê chegou a ser socorrida com vida, em estado grave, mas morreu a caminho do hospital.
Jennifer estava no quintal e, engatinhando, acabou caindo no buraco, ao tentar seguir crianças que brincavam perto. Ela foi resgatada por equipe do Corpo de Bombeiros e recebeu procedimentos de reanimação por cerca de uma hora, de equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Somente depois de ser estabilizada é que a equipe pode fazer deslocamento da ambulância. Inicialmente, ela seria levada à Santa Casa, mas, a caminho do hospital sofreu parada cardiorrespiratória e a equipe optou em levá-la ao posto de sáude mais próximo, no caso o CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Tiradentes. Depois da segunda parada, a menina não resistiu e chegou sem vida à unidade.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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