Idoso é multado em R$ 15 mil por degradas área ambiental em Maracaju

Região
Homem de 73 anos, morador de Sidrolândia, foi multado em R$ 15 mil por destruir área brejosa com olhos d’água e desmatamento ilegal, em Maracaju. O fato foi identificado pela Polícia Militar Ambiental, nesta quinta-feira (17).
Equipe da PMA de Dourados, autuou o proprietário rural após vistoria na área rural, em Maracaju, sendo identificado desmatamento de 10 hectares que foi realizado com uso de trator de lâmina, sem a documentação ambiental devida.
Durante vistoria, os policiais verificaram também que uma área brejosa com olhos d’água (área protegida), em um total de 1 hectare, encontrava-se degradada, por ter sido gradeada com uso do trator. As atividades foram paralisadas e o trator apreendido.
O idoso foi autuado administrativamente e multado em R$ 15mil. O autuado também responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena é de um a três anos de detenção. Ele foi notificado a apresentar junto ao órgão Ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (Prada).
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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