Polícia recupera bicicleta furtada há 11 anos e “dono” é preso por receptação

Três Lagoas
Na tarde de ontem (17), policiais recuperaram uma bicicleta furtada, em Três Lagoas. O curioso é que a “magrela” enferrujada havia sido furtada em 2008.
De acordo com a polícia, durante o patrulhamento na Avenida Filinto Müller, a guarnição avistou uma pessoa conduzindo uma bicicleta ao ver a viatura policial tentou fugir em alta velocidade. Assim, o suspeito de 20 anos foi abordado e após a checagem nos sistemas policiais foi constatado que a bicicleta foi furtada em 2008.
O homem foi preso por receptação e encaminhado juntamente com a bicicleta a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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