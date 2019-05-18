Polícia recupera bicicleta furtada há 11 anos e “dono” é preso por receptação

Na tarde de ontem (17), policiais recuperaram uma bicicleta furtada, em Três Lagoas. O curioso é que a “magrela” enferrujada havia sido furtada em 2008.

De acordo com a polícia, durante o patrulhamento na Avenida Filinto Müller, a guarnição avistou uma pessoa conduzindo uma bicicleta ao ver a viatura policial tentou fugir em alta velocidade. Assim, o suspeito de 20 anos foi abordado e após a checagem nos sistemas policiais foi constatado que a bicicleta foi furtada em 2008.

O homem foi preso por receptação e encaminhado juntamente com a bicicleta a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).