Traficantes fogem após atolar veículo com 331 quilos de maconha na MS-289

Traficantes abandonaram um Toyota Etios carregado com 331 quilos de maconha, ontem à tarde (17) depois de atolarem o veículo às margens da MS-289, estrada vicinal entre Coronel Sapucaia e Amambai.

A situação foi denunciada a PMR (Polícia Militar Rodoviária) pelos próprios condutores que passavam pela estrada. Com base nas informações os agentes se deslocaram até a região, mas ao serem vistos pelos suspeitos os traficantes fugiram em meio a um matagal e não foram localizados.

A quantidade de fugitivos não foi informada. Em vistoria ao veículo que tinha placas de Campo Grande, foram encontrados 343 tabletes da droga no porta-malas e que pesaram os 331 quilos da droga. Os policiais ainda constataram que o carro havia sido roubado em Goiânia (GO), em agosto do ano passado. O veículo com a droga foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.