Homem acaba na delegacia por incomodar vizinhos com som alto em Aquidauana

Homem de 26 anos morador no Bairro São Francisco, em Aquidauana, acabou na Delegacia de Polícia Civil por incomodar a vizinhança com som alto na noite deste sábado. Ele chegou a desobedecer ordem da Polícia Militar para pôr fim à barulheira, após várias reclamações de moradores nas imediações.

Segundo boletim de ocorrência, vizinhos acionaram a PM para se deslocar à Rua das Orquídeas, por volta das 19h30, em razão de uma ocorrência de perturbação de sossego. Os denunciantes alegavam que o barulho era alto e este tipo de situação era frequente. Chegando ao local a equipe encontrou o morador e a esposa.

Inicialmente os PMs alertaram sobre o incômodo na vizinhança e o rapaz se comprometeu em desligar o aparelho. Os policiais então deixaram o local. No entanto, cerca de meia hora depois, o som voltou a ser ligado no volume alto. A vizinhança acionou novamente a PM que desta vez deteve o morador e o som e os levaram para a delegacia. Após se comprometer com a polícia, o homem foi liberado.