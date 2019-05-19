Travesti é encontrada morta com sinais de violência em frente a terminal

Uma travesti, ainda não identificada, foi encontrada morta com sinais de violência na madrugada deste domingo (19) na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande. O corpo apresentava uma perfuração próxima do pescoço e estava caído em um rastro de sangue.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou a travesti já estava morta caída de cabeça para baixo perto do Terminal Bandeirantes. No local, havia um rastro de sangue de cerca de 100 metros que ia da calçada até o corpo da vítima, o que indica que a morte pode ter sido violenta.

A travesti não portava documentos e vestia um short jeans, camisa branca e tênis. Ela tinha diversas tatuagens nas costas como um coelho e estrelas. O caso foi registrado da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga e segue em investigação.