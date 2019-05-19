Travesti é encontrada morta com sinais de violência em frente a terminal

Policial
Uma travesti, ainda não identificada, foi encontrada morta com sinais de violência na madrugada deste domingo (19) na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande. O corpo apresentava uma perfuração próxima do pescoço e estava caído em um rastro de sangue.
De acordo com o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou a travesti já estava morta caída de cabeça para baixo perto do Terminal Bandeirantes. No local, havia um rastro de sangue de cerca de 100 metros que ia da calçada até o corpo da vítima, o que indica que a morte pode ter sido violenta.
A travesti não portava documentos e vestia um short jeans, camisa branca e tênis. Ela tinha diversas tatuagens nas costas como um coelho e estrelas. O caso foi registrado da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga e segue em investigação.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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