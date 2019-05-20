Caixa de mercado é presa por registrar carne como bala e embolsar o dinheiro

A funcionária de um supermercado foi detida, neste sábado (19), após ser flagrada registrando peças de carnes como balas de R$ 0,10, no Jardim Itália, em Campo Grande. A dona do estabelecimento desconfiou depois que produtos começaram a “sumir” do açougue.

Conforme boletim de ocorrência, ao monitorar em tempo real as imagens da câmera de segurança, a proprietária flagrou a funcionária registrando carne como bala no sistema do mercado. A caixa cobrava do cliente o preço da etiqueta, mas registrava a nota fiscal como se fosse bala, no valor de R$ 0,10. A diferença do preço ela “embolsava”.

A vítima contou que começou a desconfiar quando percebeu a falta de carne nos balanços do açougue. Na Delegacia, a suspeita negou o crime e não soube explicar a sobra de caixa no valor de R$ 50 e nem as duas notas fiscais de balas. A mulher tinha duas anotações na mão com os números “30” e “20”.