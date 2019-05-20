DOF apreende seis veículos com mercadorias contrabandeadas do Paraguai

Maracaju
A apreensão ocorreu durante fiscalização na região de Maracaju
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem, seis veículos carregados com mercadorias do Paraguai.
A apreensão ocorreu durante fiscalização na região de Maracaju. Nos veículos apreendidos estavam 15 prensas de jaquetas, 6 caixas de relógios, 16 caixas de óculos, 3 caixas de peças para aparelhos de celular e 17 caixas de essência para narguilé. Todos os condutores disseram que pegaram as mercadorias em Pedro Juan Caballero e que foram contratados para transportarem até Nova Alvorada do Sul.
A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). Os veículos e as mercadorias serão entregues na Receita Federal de Ponta Porã.
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LUTO
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