Mulher é presa ao entrar na penitenciária com porções de maconha na erva de tereré

Uma mulher de 21 anos foi presa na manhã de ontem (19) ao tentar entrar em uma penitenciária com maconha misturada a erva de tereré. O caso ocorreu em Dois Irmãos do Buriti.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a jovem foi visitar o marido na penitenciária e, durante procedimento de revista nos pertences, os agentes localizaram porções de maconha misturadas a erva de tereré.

A jovem foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Ela não tinha passagem pela polícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti.