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Miranda

Mulher é presa na cracolândia de Miranda após furtar celular e R$ 400 de homem

Vítima chegou a persegui-la pela cidade e PM flagrou ação

Renan Nucci

Publicado em 20/05/2019 às 07:13

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Mulher de 47 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar na madrugada de domingo, em Miranda, depois de furtar o celular e R$ 400 de um homem de 42 anos com quem conversava na praça, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas pela região quando avistaram um homem correndo às pressas atrás de uma mulher. Ele foi abordado, mas estava muito agitado e não conseguia explicar os motivos da perseguição.

Foi preciso alegmá-lo e, só em seguida foi que ele se acalmou e explicou que havia sido furtado pela mulher e que a perseguia para tentar reaver seu dinheiro e seu celular. Ele detalhou ainda que o furto ocorreu durante uma conversa na praça.

De acordo com o homem, ele estava sozinho, quando a suspeita se aproximou, sentou ao lado dele e começou a conversar. Em um momento de distração, ela se aproveitou para tomar os bens e fugir correndo, tendo início a perseguição.

Em posse das informações e das características da suspeita, a PM passou a fazer buscas pela cidade e acabou encontrando ela na cracolândia, local frequentada por usuários.  Ela estava com uma faca, pasta de base de cocaína, mas sem os bens furtados.

 

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