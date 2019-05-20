Polícia de Bela Vista recupera moto furtada no fim de semana

Ocorrência
Policiais constataram que o veículo possuía um registro de furto, ocorrido na cidade de Caracol
Na manhã de hoje (20), a polícia militar realizava policiamento, no bairro Costa e Silva, quando viu um homem tentando funcionar uma motocicleta Honda CBX 250, Twister.
Após checagem, os policiais constataram que o veículo possuía um registro de furto, ocorrido na cidade de Caracol, na madrugada do dia 19 e registrado na manhã hoje (20).
O homem de 26 anos foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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