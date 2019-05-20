Polícia de Bela Vista recupera moto furtada no fim de semana

Na manhã de hoje (20), a polícia militar realizava policiamento, no bairro Costa e Silva, quando viu um homem tentando funcionar uma motocicleta Honda CBX 250, Twister.

Após checagem, os policiais constataram que o veículo possuía um registro de furto, ocorrido na cidade de Caracol, na madrugada do dia 19 e registrado na manhã hoje (20).

O homem de 26 anos foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.