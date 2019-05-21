Em ação conjunta, PRF e PF apreendem caminhão boiadeiro lotado de cigarros contrabandeados em MS

A Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na madrugada desta terça-feira, no município de Mundo Novo, um caminhão boiadeiro carregado com aproximadamente 300 caixas de cigarros provenientes do Paraguai.

A apreensão ocorreu porque equipe de Policiais Federais, que se dirigia para a cidade de Naviraí, avistou o veículo, com placas paraguaias, trafegando pela BR-163 com os faróis apagados e em alta velocidade. Os cigarros tinham como destino a própria cidade de Mundo Novo.

Diante daquela situação, os policiais deram ordem de parada ao caminhão, que foi desrespeitada pelo motorista ao empreender fuga sentido Mundo Novo. Iniciou-se, então, acompanhamento tático pela rodovia e interior da pequena cidade, tendo o condutor, por diversas vezes, tentado colidir com a viatura oficial.

Após se render, o suspeito, de 18 anos, natural e residente em Mundo Novo, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí, onde permanece recolhido à disposição da Justiça. A mercadoria irregular, estimada em cerca de meio milhão de reais, foi encaminhada para a Receita Federal do Brasil.