Em ação conjunta, PRF e PF apreendem caminhão boiadeiro lotado de cigarros contrabandeados em MS

Policial
Motorista de 18 anos tentou fugir, jogando caminhão na direção dos policiais
A Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na madrugada desta terça-feira, no município de Mundo Novo, um caminhão boiadeiro carregado com aproximadamente 300 caixas de cigarros provenientes do Paraguai.
A apreensão ocorreu porque equipe de Policiais Federais, que se dirigia para a cidade de Naviraí, avistou o veículo, com placas paraguaias, trafegando pela BR-163 com os faróis apagados e em alta velocidade. Os cigarros tinham como destino a própria cidade de Mundo Novo.
Diante daquela situação, os policiais deram ordem de parada ao caminhão, que foi desrespeitada pelo motorista ao empreender fuga sentido Mundo Novo. Iniciou-se, então, acompanhamento tático pela rodovia e interior da pequena cidade, tendo o condutor, por diversas vezes, tentado colidir com a viatura oficial.
Após se render, o suspeito, de 18 anos, natural e residente em Mundo Novo, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí, onde permanece recolhido à disposição da Justiça. A mercadoria irregular, estimada em cerca de meio milhão de reais, foi encaminhada para a Receita Federal do Brasil.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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