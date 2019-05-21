PM apreende cigarros contrabandeados distrito de Boqueirão

Durante rondas no distrito de Boqueirão, a Polícia Militar apreendeu 37 pacotes de cigarros contrabandeados. O caso aconteceu nesta terça-feira.

Conforme a polícia, ao abordar um veículo Fiat Uno e efetuar a busca veicular, os policiais localizaram 37 pacotes de cigarros no interior de duas caixas de erva de tereré.

A mercadoria foi apreendida e será entregue na Receita Federal. O condutor do veículo, um homem de 27 anos, foi liberado.