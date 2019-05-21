PM apreende cigarros contrabandeados distrito de Boqueirão

Jardim
Policiais localizaram 37 pacotes de cigarros no interior de duas caixas de erva de tereré.
Durante rondas no distrito de Boqueirão, a Polícia Militar apreendeu 37 pacotes de cigarros contrabandeados. O caso aconteceu nesta terça-feira.
Conforme a polícia, ao abordar um veículo Fiat Uno e efetuar a busca veicular, os policiais localizaram 37 pacotes de cigarros no interior de duas caixas de erva de tereré.
A mercadoria foi apreendida e será entregue na Receita Federal. O condutor do veículo, um homem de 27 anos, foi liberado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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