PM tirou de circulação 7 foragidos durante o final de semana em Aquidauana e Anastácio

Em circunstâncias diferentes, mais sete pessoas que possuíam “pendências com a Justiça” foram presas no final de semana, dada a grande atuação nas rondas feitas pela equipe Getam do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana e Anastácio. Todas foram alvos de abordagens e checagem de dados no Sistema Oficial da Segurança Pública de MS.

Os sete indivíduos (homens de 20, 25, 34, 23, 40, 72 e 29 anos de idade, respectivamente), foram capturados nas seguintes regiões: Vila Pinheiro, Bairro Guanandy, Bairro Alto, Vila Trindade, Bairro Serraria, Bairro Santa Terezinha (Aquidauana) e no Bairro Afonso Pain (Anastácio), depois que os policiais militares perceberam neles, atitudes suspeitas quando se depararam com as viaturas operacionais. Uns tentaram esconder o rosto, outros mudaram repentinamente de direção e alguns demonstraram certo “nervosismo”. Diante dos fatos, ambos foram entregues às Delegacias de Polícia, para as providências necessárias.

Tais capturas são resultantes das intensificações nas abordagens a pessoas e veículos, nas mais diversas localidades de nossa região. Tal iniciativa parte tanto do Comandante do 7º Batalhão PM, que traçou tais ações como metas desde que aqui chegou, quanto dos próprios policiais militares, que entendem que cidades mais seguras beneficiam a comunidade como um todo.