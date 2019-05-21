Por ciúmes, homem agride ex, descumpre medidas e vai preso em Bonito

Na segunda-feira (20) policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, prenderam um homem de 39 anos por descumprimento de medida protetiva.

Os militares foram acionados para uma ocorrência de vias de fato na Rua Stard Carlos Xavier na Vila Machado. No local, a vítima de 27 anos relatou que seu ex-marido, de 39 anos, ainda mora com ela em sua casa, embora possua medida protetiva, motivo pelo qual ele não poderia permanecer na residência.

O autor havia saído em rumo ignorado e encontrou uma pessoa conhecida da vítima que geralmente a visita e ajuda suas filhas com doações, e isso gerou uma crise de ciúmes no autor, suspeitando ele que a vítima teria um caso com esta pessoa. O autor não conformado, entrou em vias de fatos com a vítima, motivo pelo qual foi preso.