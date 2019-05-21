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PRF apreende 467 quilos de maconha e prende batedor na BR-262

Renan Nucci

Publicado em 21/05/2019 às 09:59

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta segunda-feira, um homem transportando 467 quilos de maconha e um outro realizando o serviço de batedor, no km 141 da BR-262 em Água Clara.

Durante fiscalizações, foi abordado um Spacefox com placas aparentes de Campo Grande. Logo após ser abordado, o motorista de 27 anos revelou estar transportando maconha. Os policiais abriram o veículo, encontrando 467 kg da droga dentro do porta malas e no banco traseiro.

O condutor informou ter pego o carro já carregado em Campo Grande e estaria levando para Belo Horizonte/MG, onde receberia R$ 1.000 pelo transporte. Também foi observado que o pneu traseiro havia sido substituído pelo estepe.

Após consulta, foi constatado que o Spacefox é proveniente de furto com B.O, registrado em Matito/MG e tem suas placas originais de Engenheiro Caldas/MG. Logo depois, foi abordado um Fiat Pálio com placas de Santa Barbara do Leste/MG. O condutor, de 44 anos, demonstrou nervosismo com a abordagem fazendo com que os policiais revistassem o veículo.

Dentro do porta malas foi encontrada a roda original do carro abordado anteriormente. Nos celulares dos condutores foram encontradas diversas chamadas realizadas entre eles. Com isso, o motorista do Fiat/Pálio foi preso por realizar o serviço de batedor. Os dois envolvidos foram presos e encaminhados, juntamente com a droga, os carros e os celulares, para a Delegacia de Polícia Civil em Água Clara.




 

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