Ataque de pistoleiros deixam seis mortos e um bebê de 11 meses ferido na fronteira

Ataque de pistoleiros deixou seis pessoas mortas e um bebê de 11 meses ferido na noite de ontem, em Pedro Juan Caballero, município paraguaio na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Os pistoleiros estavam em um veículo Jeep e atiraram várias vezes de fuzil 5.66 e pistola nove milímetros.

Segundo o site Porã News, os fatos ocorreram na varanda de uma residência no bairro Amistad II. Foram mortos Diego Gustavo Bullon Cabrera, 24 anos, com três ordens de captura e com passagem pela policia por homicídio, Sergio Diosnel Cabrera Benítez, 20, Alcides Alexis Ayala, 26, Pedro Valdez Sánchez, 36, Luciano Medina Melgarejo, 20, e Liz Noelia Cabrera Benítez, 16, que estava com seu filho no colo. A criança foi ferida de raspão por um disparo e encaminhada Hospital Regional da cidade, onde está fora de perigo.

Até o momento não se tem informações sobre o que teria motivado a execução das seis vítimas. A suspeita é de que os pistoleiros poderiam ter como alvo principal Diego, e as demais vítimas foram executadas por estarem com ele. As autoridades não descartam nenhuma hipótese. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios, com apoio da Direção de Investigações de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai.