Polícia Militar recupera caminhão roubado e vítima que estava em cárcere privado é libertada

Uma operação da Polícia Militar de Mato Grosso do sul na noite desta terça-feira (21), recuperou um caminhão roubado em São Paulo, onde a vítima do crime ficou em cárcere privado. De acordo com a polícia, a vítima faria um frete até Corumbá.

A buscas do caminhão Mercedes Benz, de cor branca, ano 2013, começou depois que familiares da vítima, de Foz do Iguaçu-PR, não conseguiram fazer contato, o que provocou estranhamento. A família entrou em contato com a polícia de Mato Grosso do Sul, pois a informação era de que o motorista faria um frete até a cidade de Corumbá.

Com ajuda da empresa proprietária, o veículo foi rastreado e localizado por volta das 23h45min no pátio de um posto de combustível na Moreninha II, em Campo Grande. Dentro do veículo, os policiais encontraram um homem que alegou ter sido contratado para buscá-lo na cidade de Itapevi-SP e levá-lo até Corumbá-MS.

Os policiais entraram em contato com a vítima via telefone, utilizando recurso de vídeo, onde constataram que ela se encontrava em cárcere privado.

O motorista foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Piratininga para o devido esclarecimento do caso, o que levou os autores do crime a libertarem dois reféns.