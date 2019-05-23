Após denúncia de ameaça e tráfico de drogas, polícia prende dois em Juti

Região
Denuncias indicaram que traficantes estavam ameaçando os moradores da aldeia
Dois homens foram presos na manhã de ontem (22), em Juti, por ameaças e tráfico de drogas. O caso aconteceu após uma palestra sobre o movimento “Faça Bonito”, em combate a exploração sexual infantil, na sede da Aldeia Taquara.
De acordo com a polícia, denuncias indicaram que traficantes estavam ameaçando os moradores da aldeia. Após rondas na região com auxílio do capitão da aldeia e de alguns de seus seguranças, a polícia abordou dois homens que estavam armados com facões.
Após resistirem a abordagem, a polícia precisou contê-los. Durante a revista também foi encontrado aproximadamente 1,3 quilos de maconha. Ao serem questionados, eles confirmaram a venda da droga na aldeia.
Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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