Após denúncia de ameaça e tráfico de drogas, polícia prende dois em Juti

Dois homens foram presos na manhã de ontem (22), em Juti, por ameaças e tráfico de drogas. O caso aconteceu após uma palestra sobre o movimento “Faça Bonito”, em combate a exploração sexual infantil, na sede da Aldeia Taquara.

De acordo com a polícia, denuncias indicaram que traficantes estavam ameaçando os moradores da aldeia. Após rondas na região com auxílio do capitão da aldeia e de alguns de seus seguranças, a polícia abordou dois homens que estavam armados com facões.

Após resistirem a abordagem, a polícia precisou contê-los. Durante a revista também foi encontrado aproximadamente 1,3 quilos de maconha. Ao serem questionados, eles confirmaram a venda da droga na aldeia.

Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.