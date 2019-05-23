Em Corumbá, cavalo cai em fossa e já é o 5º resgatado pelos bombeiros este ano

Região
Resgates como esse se tornaram recorrentes para a corporação do Corpo de Bombeiros de Corumbá
Um cavalo foi resgatado após cair em uma fossa em Corumbá. Na manhã desta quarta-feira (22) o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a retirada do animal.
Segundo a moradora que fez a solicitação, existe uma quantidade excessiva de cavalos soltos na região do bairro Cristo Redentor, que frequentemente causam transtornos aos moradores. Desta vez, a fossa em que o cavalo caiu ficava em frente a sua residência.
Resgates como esse se tornaram recorrentes para a corporação do Corpo de Bombeiros de Corumbá. Esta é a quinta solicitação de resgate de animais de grande porte na cidade em 2019. Apesar da queda, o cavalo não sofreu lesões.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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