PM apreende 250 pacotes de cigarros contrabandeados em veículo de Bonito

Policiais Militares de Bela Vista apreenderam na tarde de ontem, na avenida Barão de Ladário, um veículo lotado cigarros contrabandeados. O carro tinha placas de Bonito.

Durante a abordagem, segundo a polícia, foram localizados 250 pacotes de cigarros Paraguai. Os ocupantes do veículo disseram que iriam levar os produtos até a cidade de Bonito, onde os cigarros seriam comercializados.

O produto foi apreendido e será encaminhado à Receita Federal.