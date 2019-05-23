PM apreende 250 pacotes de cigarros contrabandeados em veículo de Bonito

Região
O produto foi apreendido e será encaminhado à Receita Federal.
Policiais Militares de Bela Vista apreenderam na tarde de ontem, na avenida Barão de Ladário, um veículo lotado cigarros contrabandeados. O carro tinha placas de Bonito.
Durante a abordagem, segundo a polícia, foram localizados 250 pacotes de cigarros Paraguai. Os ocupantes do veículo disseram que iriam levar os produtos até a cidade de Bonito, onde os cigarros seriam comercializados.
O produto foi apreendido e será encaminhado à Receita Federal.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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