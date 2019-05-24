Bombeiros socorrem mulheres vítimas de queda de moto em Aquidauana

Duas mulheres se envolveram em acidente de trânsito ocorrido ontem, no bairro Alto, em Aquidauana. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram queda de moto na Rua Roberto Scaff, no bairro Alto, às 19h10.

Segundo registro, a piloto da moto, de 23 anos, foi encontrada no local de pé, sem lesões aparentes. Já a passageira, de 21 anos, estava sentada na calçada, reclamando de dores no joelho esquerdo. Ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro.