Bombeiros socorrem mulheres vítimas de queda de moto em Aquidauana

Aquidauana
Duas mulheres se envolveram em acidente de trânsito ocorrido ontem, no bairro Alto, em Aquidauana. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram queda de moto na Rua Roberto Scaff, no bairro Alto, às 19h10.
Segundo registro, a piloto da moto, de 23 anos, foi encontrada no local de pé, sem lesões aparentes. Já a passageira, de 21 anos, estava sentada na calçada, reclamando de dores no joelho esquerdo. Ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS