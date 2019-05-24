Homem mente que levou facada para iludir mulher e acaba preso pela PM

Coxim
Ele comunicou falso crime que movimentou Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Policiais Militares prenderam na tarde de ontem (23), um homem de 29 anos por falsa comunicação de crime em Coxim.
A polícia foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de esfaqueamento no Bairro Senhor Divino. No local, a polícia conversou com a comunicante, de 25, que disse ter recebido ligação do seu ex-marido falando que havia sofrido golpes de faca nas costas e estaria em uma casa verde. Ela, inclusive, mobilizou o Corpo de Bombeiros.
Em seguida, a polícia foi até a Rua Daniel Cezário e encontrou o suspeito de 29 anos dormindo. Ao ser indagado, ele confessou ter inventado a história para tentar comover e impressionar a mulher, pois queria conversar com ela.
Ele foi preso e encaminhado para delegacia de polícia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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