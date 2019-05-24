Homem vinha estuprando sobrinha de 9 anos há quase seis meses

Na manhã desta quinta-feira, (23), a Polícia Civil e o Conselho Tutelar realizaram ação conjunta, na qual resultou na prisão em flagrante de um homem de 41 anos, acusado de praticar abusos sexuais contra sua sobrinha, de apenas 09 anos de idade.

Segundo apurado, moradores do Bairro São Sebastião, em Ribas do Rio Pardo, fizeram denúncias anônimas para o Conselho Tutelar, contando que a criança estava evadida da escola e que seu tio teria alguma ligação com esse fato.

Assim que receberam essas denúncias, os Conselheiros solicitaram que a criança comparecesse acompanhada da mãe na sede do Conselho para fins de esclarecimentos, o que foi feito.

Em declarações, a criança relatou aos Conselheiros Tutelares que vinha sendo vítima de abusos sexuais por parte de seu tio. De acordo com as informações da criança, o tio a violentou na última madrugada, ou seja, horas antes de comparecer no prédio do Conselho Tutelar.

Logo após o conhecimento dos fatos, os Conselheiros Tutelares compareceram na Delegacia e informaram a Autoridade Policial.

Em diligências, a Polícia Civil conseguiu encontrar o autor, prendendo-o em flagrante por estupro de vulnerável. Na unidade policial, o autor confessou o cometimento dos delitos.

O que impressionou tanto os policiais civis quanto os Conselheiros Tutelares foi a versão do acusado. De acordo com a alegação, ele começou a ter relações sexuais com sua sobrinha desde janeiro deste ano (2019).

Dada a versão do autor, e verificando que, na realidade, foram vários crimes de estupro de vulnerável praticados desde janeiro do ano corrente e por muitas vezes ao longo das semanas, o Delegado de Polícia, Dr. Bruno Santacatharina, indiciou Rubens da Silva Costa por dezenas de delitos, em continuidade delitiva.

Por fim, como o crime de estupro de vulnerável é considerado hediondo e inafiançável, o autor está preso à Disposição da Justiça, podendo pegar mais de 20 (vinte) anos de prisão, no regime fechado.