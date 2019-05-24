PM apreende adolescentes que furtaram notebook e TV em Aquidauana

Aquidauana
A Polícia Militar apreendeu ontem, em Aquidauana, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos de furto de um notebook e de uma televisão de uma mulher de 28 anos.
Durante rondas pela Rua Sete de Setembro, no Guanandy, os policiais abordaram um dos menores que já tinha passagens por furto e estava segurando um notebook.
Questionado, ele disse ter comprado o computador por R$ 200 de um outro adolescente, fato que chamou atenção da polícia ser um valor muito abaixo do valor de mercado.
No entanto, ele acabou confessando ter furtado junto com o amigo o notebook e uma televisão. A equipe então foi à residência do segundo envolvido e o deteve.
Os dois menores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e vão responder por ato infracional análogo ao crime de furto. A vítima reconheceu os objetos e o pegou de volta.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS