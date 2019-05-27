Duas mulheres são presas levando 25 quilos de droga dentro de ônibus

Duas mulheres foram presas transportando 23 quilos de drogas em um ônibus, na MS 164 km 014, no último sábado.

Conforme a Polícia Militar rodoviária, a droga estava escondida em três malas de pequeno porte e dois travesseiros. No total, foram contabilizados 25 tabletes de maconha.

A abordagem ocorreu quando a polícia percebeu que as duas mulheres, de 20 e 29 anos, estavam sentadas próximas às malas “demonstrando nervosismo e inquietação ao serem indagadas”, segundo a polícia.

As mulheres também tentaram agredir testemunhas e foram algemadas. Elas informaram a polícia que são Bataguassu e foram à Ponta Porã para comprar um aparelho celular e brinquedos.

Elas foram presas e encaminhadas Delegacia de Polícia em Maracaju