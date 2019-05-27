Duas mulheres são presas levando 25 quilos de droga dentro de ônibus

Maracaju
As mulheres também tentaram agredir testemunhas e foram algemadas
Duas mulheres foram presas transportando 23 quilos de drogas em um ônibus, na MS 164 km 014, no último sábado.
Conforme a Polícia Militar rodoviária, a droga estava escondida em três malas de pequeno porte e dois travesseiros. No total, foram contabilizados 25 tabletes de maconha.
A abordagem ocorreu quando a polícia percebeu que as duas mulheres, de 20 e 29 anos, estavam sentadas próximas às malas “demonstrando nervosismo e inquietação ao serem indagadas”, segundo a polícia.
As mulheres também tentaram agredir testemunhas e foram algemadas. Elas informaram a polícia que são Bataguassu e foram à Ponta Porã para comprar um aparelho celular e brinquedos.
Elas foram presas e encaminhadas Delegacia de Polícia em Maracaju
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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