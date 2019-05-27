Foragido por sequestrar e manter namorada em cárcere privado, homem é preso na MS 164

Maracaju
Ele tinha mandado de prisão em aberto desde fevereiro, por ter sequestrado e mantido em cárcere privado sua namorada, em 2016.
Um homem de 32 anos foi preso com mandado de prisão por sequestro e cárcere privado, na rodovia MS 164. O caso aconteceu nesta segunda-feira (27).
Conforme a polícia, a prisão ocorreu durante rondas de rotina na estrada. A equipe policial abordou um veículo VW Gol de cor branca, com placas de Campo Grande e constatou o mandado de prisão em aberto desde fevereiro, por ter sequestrado e mantido em cárcere privado sua namorada, em 2016.
Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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