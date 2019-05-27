Foragido por sequestrar e manter namorada em cárcere privado, homem é preso na MS 164

Um homem de 32 anos foi preso com mandado de prisão por sequestro e cárcere privado, na rodovia MS 164. O caso aconteceu nesta segunda-feira (27).

Conforme a polícia, a prisão ocorreu durante rondas de rotina na estrada. A equipe policial abordou um veículo VW Gol de cor branca, com placas de Campo Grande e constatou o mandado de prisão em aberto desde fevereiro, por ter sequestrado e mantido em cárcere privado sua namorada, em 2016.

Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju