Foragido tenta correr de abordagem da PM, mas acaba preso em Anastácio

Anastácio
A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo, em Anastácio, um rapaz de 19 anos que estava foragido da justiça. Ele chegou a tentar escapar da abordagem, mas sem sucesso.
Segundo boletim de ocorrência, a PM fazia rondas pela Rua Padre Patrício, no Jardim Campanário, quando avistou o rapaz em atitudes suspeitas, na frente de uma residência.
Os policiais se aproximaram para uma abordagem, ocasião em que ele tentou fugir, no entanto, foi contido. Em checagem, foi constatado que estava foragido, e acabou preso.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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