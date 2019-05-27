Foragido tenta correr de abordagem da PM, mas acaba preso em Anastácio

A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo, em Anastácio, um rapaz de 19 anos que estava foragido da justiça. Ele chegou a tentar escapar da abordagem, mas sem sucesso.

Segundo boletim de ocorrência, a PM fazia rondas pela Rua Padre Patrício, no Jardim Campanário, quando avistou o rapaz em atitudes suspeitas, na frente de uma residência.

Os policiais se aproximaram para uma abordagem, ocasião em que ele tentou fugir, no entanto, foi contido. Em checagem, foi constatado que estava foragido, e acabou preso.