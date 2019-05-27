Homem agride irmã com cadeirada e ameaça matá-la com faca

A guarnição de Radiopatrulha da Polícia Militar de Corumbá prendeu ontem um homem que agrediu e ameaçou matar a irmã. A equipe foi acionada por volta das 23h55 de ontem, para deslocar na Rua Marechal Floriano para atender uma ocorrência de Violência Doméstica.

No local a guarnição policial foi recebida pela vítima (33), dizendo que seria irmã do autor (30) e este faz o uso de tornozeleira eletrônica e que o mesmo estava embriagado e arremessou uma cadeira dobrável acertando sua mão e ombro esquerdo lhe causando hematomas.

O acusado evadiu-se do local e momentos depois retornou em posse de duas facas ameaçou-a de morte fazendo gestos de golpeá-la sem motivos aparentes e dizia que hoje iria matá-la e que após o ato evadiu-se do local

A vítima ainda relatou que o acusado costuma freqüentar um bar na Rua Luiz Feitosa Rodrigues, diante dessas informações a guarnição policial deslocou até o local e lá o acusado foi encontrado ingerindo bebida alcoólica e este ao avistar a equipe tentou desfazer-se de uma faca passando para uma mulher.

O acusado foi detido e a faca medindo aproximadamente 20 cm de lâmina foi apreendida, e após checagem via CIOPS constou que o mesmo estava foragido da justiça, sendo conduzido até a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para providências que o caso requer.