Jovem leva facada no peito durante festa, é socorrido por amigos e morre no hospital

Homicídio
Roffeman Afonso Magalhães, de 23 anos, foi morto a facadas na madrugada de domingo (26), durante festa realizada na Rua Barão do Ladário, no município de Bela Vista.
Ele estava com amigos no local, quando levou uma facada no peito e caiu. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo.
Ainda não foram revelados detalhes sobre as circunstâncias do crime, bem como autoria e motivação. A Polícia Civil trabalha no caso e ouve testemunhas em busca de informações sobre o suspeito.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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