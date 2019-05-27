Jovem leva facada no peito durante festa, é socorrido por amigos e morre no hospital

Roffeman Afonso Magalhães, de 23 anos, foi morto a facadas na madrugada de domingo (26), durante festa realizada na Rua Barão do Ladário, no município de Bela Vista.

Ele estava com amigos no local, quando levou uma facada no peito e caiu. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo.

Ainda não foram revelados detalhes sobre as circunstâncias do crime, bem como autoria e motivação. A Polícia Civil trabalha no caso e ouve testemunhas em busca de informações sobre o suspeito.