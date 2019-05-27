PF e Força Nacional prendem boliviana com 17 quilos de cocaína na BR-262

Policial
A Polícia Federal, com auxílio da Força Nacional, prendeu ontem em Corumbá uma boliviana que transportava drogas em um ônibus fretado.
Em fiscalização de rotina na BR-262, os policiais abordaram dois ônibus que saíram de Corumbá com destino a São Paulo. O cão farejador da Polícia Federal indicou suspeita em uma bagagem na qual foram encontrados 17 quilos de cocaína. Uma boliviana, de 23 anos, vinda de Santa Cruz de La Sierra foi presa após ser identificada como dona da bagagem e encaminhada a Delegacia de Polícia Federal.
A estrangeira, que não possuía antecedentes criminais no Brasil, responderá por crime de tráfico de drogas, e, se condenada, poderá cumprir pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além de multa.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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