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PM frustra roubo, liberta família e prende ladrão que ameaçou queimar vítimas com gasolina

Renan Nucci

Publicado em 27/05/2019 às 08:46

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Na noite deste sábado (25), a equipe de Rádio Patrulha da Unidade Policial Militar de Coronel Sapucaia foi acionada via 190 por um homem que dizia estar sendo vítima de roubo em sua residência.

Imediatamente a equipe deslocou e na rua fez contato com o comunicante que disse que, ao chegar ao portão de sua casa, foi surpreendido por um indivíduo que o atingiu na cabeça e fez um disparo de arma de fogo. A vítima disse que reagiu e conseguiu fugir, mas que sua esposa, dois filhos e uma sobrinha estavam na casa e que lá dentro também tinha um criminoso.

A equipe policial fez o cerco a casa, com o apoio de um investigador de Polícia Civil,  e iniciou uma breve negociação com o criminoso, que resolveu se entregar. Durante as buscas os policiais libertaram a família e encontraram um revólver com seis munições e  uma mochila com uma garrafa contendo gasolina, um tablete de maconha, fita adesiva e várias cintas abraçadeira que seria usada para amordaçar e prender as vítimas.

Em entrevista, uma das vítimas, uma mulher de 42 anos, disse que tinha acabado de chegar à casa e que, quando saia de seu quarto, foi surpreendida por um indivíduo estranho empunhando um revólver que ordenou que a ela deitasse no chão.

Assustada, ela contou que começou a gritar para que as crianças que estavam em outro quarto da residência pudessem correr. Relata ainda que foi amarrada com fita adesiva e que após isso o criminoso adentrou ao quarto das crianças e também amarrou e amordaçou sua filha de 13 anos. Disse que o homem estava muito agressivo e exigia que lhe entregasse todo o dinheiro e jóias, pois do contrário iria matar todos queimados.

Diante da situação, o assaltante, um homem de nacionalidade paraguaia de 19 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências.

 

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