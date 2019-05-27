PM prende duas pessoas com drogas em Aquidauana e Anastácio

Duas pessoas foram encaminhadas a Delegacia de Polícia nesse fim de semana, após serem flagradas de posse de drogas. Uma foi apreendida pela equipe de Força Tática no município de Aquidauana e a outra foi presa pela equipe Getam, no município de Anastácio, durante rondas realizadas em diversos pontos das cidades.

Como citado, o primeiro indivíduo (adolescente de 17 anos de idade) foi apreendido por volta das 23 horas do dia 25.05, no Bairro Aeroporto II, em Aquidauana, depois de ser surpreendido com uma porção de maconha em um de seus bolsos. Antes disso, tentou disfarçar como se estivesse utilizando o smartphone, assim que se deparou com os policiais militares.

Já a segunda pessoa (homem de 33 anos de idade) foi presa pelos policiais militares da equipe Getam, por volta das 01h45min desta madrugada. Tal cidadão foi abordado no Centro de Anastácio, sendo encontrado duas porções de cocaína em seu bolso. No início tentou resistir a abordagem, mas sem sucesso. À luz dos fatos, ambos foram levados às Delegacias de Polícia para as providências necessárias.