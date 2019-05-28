Apreensões de drogas e cigarros contrabandeados aumentaram em MS

As apreensões de drogas e cigarros contrabandeado aumentaram nos últimos dias em rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (28) pela Polícia Militar Rodoviária.

Apenas nesta última semana de maio, a polícia apreendeu 1,8 tonelada de drogas. Outras duas ocorrências resultaram na apreensão de 885 mil maços de cigarros contrabandeados. As apreensões causaram prejuízo aos contrabandistas avaliado em R$ 3,1 milhões.

A PMR também retirou de circulação três armas de fogo em Bonito. Um revólver calibre 38 foi apreendido na MS-339 com um homem de 21 anos e na MS- 178, um homem de 43 anos foi flagrado portando duas espingardas calibre 22.

Foram registradas 13 ocorrências de contrabando e os materiais apreendidos encaminhados à Receita Federal. Entre os produtos apreendidos estavam aparelhos eletrônicos, celulares, vídeo games, relógios, vestuário, cosméticos, tapetes e pneus.