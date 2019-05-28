Caminhoneiro morre após ser arremessado de veículo que tombou na MS-162

Um caminhoneiro, de 54 anos, morreu após o veículo que conduzia tombar na região do minianel de Maracaju, no fim da tarde de ontem (27). O acidente com o caminhão Mercedes Bens, modelo L1513, aconteceu no trecho que liga as rodovias MS-162 e BR-267.

De acordo com informações do site Maracaju Speed, a vítima seguia de Campo Grande para Ponta Porã, quando o caminhão tombou. O motorista arremessado para fora do veículo e arrastado por alguns metros.

O corpo da vítima acabou ficando preso embaixo da carroceria do caminhão. Por conta dos ferimentos, o motorista não resistiu e morreu no local.

A retirada do corpo do caminhoneiro só foi possível por volta das 21h, quando foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados. Peritos foram acionados para apurar as causas do acidente.

Entre a mercadoria transportada, estavam caixas de leite, bolachas e óleo de cozinha.