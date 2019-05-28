Comerciante é preso em flagrante vendendo alimentos vencidos

O dono de um comércio foi preso em flagrante nesta segunda-feira (27) suspeito de armazenar e vender produtos vencidos.

No local, situado na Avenida Mato Grosso, em Itaquiraí, foram encontrados por agentes da Vigilância Sanitária da Prefeitura do Município de Itaquirai, produtos à venda que estavam deteriorados e com o prazo de validade vencido.

Os fiscais acionaram a polícia, o proprietário de 52 anos foi preso.