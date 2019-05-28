Comerciante é preso em flagrante vendendo alimentos vencidos

Região
O dono de um comércio foi preso em flagrante nesta segunda-feira (27) suspeito de armazenar e vender produtos vencidos.
No local, situado na Avenida Mato Grosso, em Itaquiraí, foram encontrados por agentes da Vigilância Sanitária da Prefeitura do Município de Itaquirai, produtos à venda que estavam deteriorados e com o prazo de validade vencido.
Os fiscais acionaram a polícia, o proprietário de 52 anos foi preso.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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