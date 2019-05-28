Homem é preso ao agredir esposa e ameaça-la de morte em Águas de Miranda

Um homem de 58 anos foi preso depois de agredir a companheira, de 54 anos, no distrito Águas de Miranda.

Segundo policiais, a vítima foi agredida outras vezes pelo homem, que machucou seu olho, mas há muito tempo sofre ameaças de morte, inclusive, com faca em sua residência.

Nesta terça-feira (28), a equipe policial localizou o agressor, ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil.