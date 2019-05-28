Homem é preso ao agredir esposa e ameaça-la de morte em Águas de Miranda

Região de Bonito
A vítima relatou à polícia que há muito tempo sofre ameaças de morte
Um homem de 58 anos foi preso depois de agredir a companheira, de 54 anos, no distrito Águas de Miranda.
Segundo policiais, a vítima foi agredida outras vezes pelo homem, que machucou seu olho, mas há muito tempo sofre ameaças de morte, inclusive, com faca em sua residência.
Nesta terça-feira (28), a equipe policial localizou o agressor, ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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