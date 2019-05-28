Mãe registra boletim após filho pegar moto escondido e ser furtado

Uma mãe registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil depois que o filho dela, de 16 anos, pegou sua moto para passar a noite numa casa norturna, em Sidrolândia.

Segundo a polícia, a situação ocorreu depois de o menino passar a noite fora de casa e, ao sair do local às 5h da manhã, perceber que o veículo havia sido furtado.

A moto, Honda CG Titan, de cor vermelha e placa NRR 6079, não foi encontrada. O menino não tem autorização para pilotar e o caso está sendo investigado.