Mãe registra boletim após filho pegar moto escondido e ser furtado

Sidrolândia
A moto, Honda CG Titan, de cor vermelha e placa NRR 6079, não foi encontrada
Uma mãe registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil depois que o filho dela, de 16 anos, pegou sua moto para passar a noite numa casa norturna, em Sidrolândia.
Segundo a polícia, a situação ocorreu depois de o menino passar a noite fora de casa e, ao sair do local às 5h da manhã, perceber que o veículo havia sido furtado.
A moto, Honda CG Titan, de cor vermelha e placa NRR 6079, não foi encontrada. O menino não tem autorização para pilotar e o caso está sendo investigado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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