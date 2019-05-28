Motorista foge e abandona 310 quilos de maconha em Anastácio

Anastácio
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta segunda-feira, 310 kg de maconha em Anastácio.
Durante fiscalizações de rotina, no km 486 da BR-262, os agentes deram ordem de parada a uma Saveiro com placas de Bela Vista. O motorista não respeitou à ordem e iniciou fuga.
Foi realizado o acompanhamento tático e após 5 quilômetros o condutor parou o veículo em uma estrada vicinal e fugiu a pé através da vegetação, não sendo localizado.
Dentro do carro foram encontrados duzentos e sessenta e um tabletes de maconha, totalizando 310 kg da droga.
O entorpecente e o automóvel foram encaminhados à Polícia Civil em Anastácio.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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