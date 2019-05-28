PMA apreende 3 caminhões que transportavam 67 cabeças de gado sem documentação

Polícia Militar Ambiental de Corumbá apreende três caminhões carregados com 67 cabeças de gado produto de apropriação indébita no Pantanal

A Polícia Militar Ambiental apreendeu três caminhões com cabeças de gado que estavam sendo transportadas sem a documentação obrigatória e com suspeita de furto. Os veículos foram parados após denúncias na região do Passo do Lontra, em Corumbá.

Segundo a PMA, o gado foi furtado na região do Abobral no Pantanal e seguia pela Estrada Parque. Os três caminhoneiros disseram que pegaram o gado na fazenda e que não possuíam a nota fiscal e nem a guia sanitária dos animais. Um homem de 62, residente em Glória de Dourados, apresentou-se como comprador do gado.

Pouco tempo depois, um homem de 40 anos, residente em Corumbá, também se apresentou como proprietário. Diante das divergências, os veículos e o gado foram apreendidos e os dois homens encaminhados à Polícia Civil de Corumbá. O fato foi registrado inicialmente como apropriação indébita.