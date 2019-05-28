PMA apreende 3 caminhões que transportavam 67 cabeças de gado sem documentação

Corumbá
Os veículos foram parados após denúncias na região do Passo do Lontra, em Corumbá.
Polícia Militar Ambiental de Corumbá apreende três caminhões carregados com 67 cabeças de gado produto de apropriação indébita no Pantanal
A Polícia Militar Ambiental apreendeu três caminhões com cabeças de gado que estavam sendo transportadas sem a documentação obrigatória e com suspeita de furto. Os veículos foram parados após denúncias na região do Passo do Lontra, em Corumbá.
Segundo a PMA, o gado foi furtado na região do Abobral no Pantanal e seguia pela Estrada Parque. Os três caminhoneiros disseram que pegaram o gado na fazenda e que não possuíam a nota fiscal e nem a guia sanitária dos animais. Um homem de 62, residente em Glória de Dourados, apresentou-se como comprador do gado.
Pouco tempo depois, um homem de 40 anos, residente em Corumbá, também se apresentou como proprietário. Diante das divergências, os veículos e o gado foram apreendidos e os dois homens encaminhados à Polícia Civil de Corumbá. O fato foi registrado inicialmente como apropriação indébita.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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