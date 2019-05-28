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Segurança

Polícia Militar de Bonito lança o Programa Mulher Segura

Serão também intensificadas as rondas e a prisão será feita de imediato caso o agressor tente se aproximar da vítima

Renan Nucci

Publicado em 28/05/2019 às 10:04

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A Primeira Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CBPM/CPA 3), sediada em Bonito, lançou neste mês o Promus - Programa Mulher Segura - que tem como objetivo ampliar as ações voltadas para a proteção da mulher no município.

Cabe à equipe responsável pela execução do programa acompanhar e avaliar as condições de segurança das mulheres vítimas de violência doméstica na cidade. Mulheres com medida protetiva receberão visitas regulares de uma equipe capacitada de policiais militares, às quais poderão relatar eventual violência ou ameaça e se o agressor está cumprindo ou não a medida protetiva determinada.

Serão também intensificadas as rondas nos endereços das casas das mulheres com a finalidade de coibir os descumprimentos das medidas, e a prisão será feita de imediato caso o agressor tente se aproximar da vítima.

A equipe do Programa Mulher Segura (Promus) é composta por policiais mulheres - incluindo a segundo-tenente Bruna Carla e as soldados Cleimar e Elaine.

MS ENTRE OS PRIMEIROS EM CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

De acordo com Jacqueline Machado, titular da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em MS - em entrevista concedida no mês passado ao G1, o Estado teve 14 feminicídios de janeiro a abril, uma média de 600 boletins de ocorrência por mês e 3.500 medidas protetivas.

 

 

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