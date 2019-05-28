Polícia Militar de Bonito lança o Programa Mulher Segura

Segurança
Serão também intensificadas as rondas e a prisão será feita de imediato caso o agressor tente se aproximar da vítima
A Primeira Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CBPM/CPA 3), sediada em Bonito, lançou neste mês o Promus - Programa Mulher Segura - que tem como objetivo ampliar as ações voltadas para a proteção da mulher no município.
Cabe à equipe responsável pela execução do programa acompanhar e avaliar as condições de segurança das mulheres vítimas de violência doméstica na cidade. Mulheres com medida protetiva receberão visitas regulares de uma equipe capacitada de policiais militares, às quais poderão relatar eventual violência ou ameaça e se o agressor está cumprindo ou não a medida protetiva determinada.
Serão também intensificadas as rondas nos endereços das casas das mulheres com a finalidade de coibir os descumprimentos das medidas, e a prisão será feita de imediato caso o agressor tente se aproximar da vítima.
A equipe do Programa Mulher Segura (Promus) é composta por policiais mulheres - incluindo a segundo-tenente Bruna Carla e as soldados Cleimar e Elaine.
MS ENTRE OS PRIMEIROS EM CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
De acordo com Jacqueline Machado, titular da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em MS - em entrevista concedida no mês passado ao G1, o Estado teve 14 feminicídios de janeiro a abril, uma média de 600 boletins de ocorrência por mês e 3.500 medidas protetivas.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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