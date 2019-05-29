Homem leva multa de R$ 5 mil por colocar fogo em terreno baldio para construir piscina

Um morador de Corumbá foi multado em R$ 5 mil por atear fogo a um terreno baldio para construir uma piscina. Incomodados com a fumaça, vizinhos acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA).

Nesta quarta-feira (29) policiais foram até o terreno e constataram que o homem havia incendiado vários resíduos. O homem afirmou que o objetivo era aquecer as pedras britas para a quebra em pedaços menores. O aquecimento fez com que pedras fossem lançadas nas residências, fazendo com que vizinhos saíssem de casa.

Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5 mil, em seguida, conduzido à delegacia de Polícia Civil. Ele ainda poderá responder por crime de poluição, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.