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Mato Grosso do Sul

Inédita no Brasil, parceria entre Agepen e Cruz Vermelha pode ajudar a salvar vidas dentro e fora dos presídios

ruz Vermelha também está ajudando a fazer a diferença na vida de reeducandos do sistema prisional de Mato Grosso do Sul

Thailla Torres

Publicado em 29/05/2019 às 16:18

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Reconhecida mundialmente por seu trabalho humanitário, a Cruz Vermelha também está ajudando a fazer a diferença na vida de reeducandos do sistema prisional de Mato Grosso do Sul. Em trabalho conjunto com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a associação civil está realizando ações educativas sobre primeiros socorros junto à população carcerária.

De acordo com Tácito Nogueira,  presidente da Cruz Vermelha no estado, essa parceria entre a instituição e o sistema prisional é inédita em nível nacional.  “A Cruz Vermelha é referência mundial em primeiros socorros e nós entendemos que todo mundo precisa saber primeiros socorros, pois com procedimentos básicos você pode salvar vidas”, destacou, reforçando que os internos poderão usar esse conhecimento dentro das unidades penais como também quando conquistarem a liberdade. “É um conhecimento básico que pode salvar a própria vida e a do próximo, e isso não tem preço”, reforça.

O presidente aponta, ainda, que o conhecimento passado durante o treinamento, além de ocupar a mente, também poder servir de diferencial na disputa por um espaço no mercado de trabalho. “Hoje, vários empregos exigem conhecimento nesta área”, afirma.

A intenção da parceria com a Agepen é ampliar as frentes de ações, envolvendo também iniciativas de empoderamento feminino e fortalecimento da autoestima da mulher, e de combate à proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. “São trabalhos que poderão ser desenvolvidos nos presídios do estado pela Cruz Vermelha através deste convênio”, informa.

Para o diretor-presidente da Agepen em exercício, parcerias como a com a Cruz Vermelha são essenciais para o sistema prisional para o desenvolvimento de um tratamento penal adequado e humanizado. “Agradecemos a participação de vocês e esperamos que teremos muito mais iniciativas de sucesso. Esse apoio de vocês é muito importante, principalmente porque temos um público que vem de uma base muito carente e é necessários trabalhos que abram suas mentes para que tenham um futuro melhor”, destacou Carrilho aos membros da associação civil.

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