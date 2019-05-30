Mulher é presa ao furtar R$ 1,2 mil de cliente em lotérica de Aquidauana

Caso de polícia
A Polícia Civil de Aquidauana prendeu nesta quarta-feira (30) uma mulher suspeita de furtar uma cliente na fila da lotérica do município. Ela teria aproveitado o momento em que o cliente separava os boletos para cometer o furto.
Segundo informações da 1ª Delegacia De Polícia Civil de Aquidauana, responsável pelo caso, o valor furtado pela suspeita é de R$ 1,2 mil. Por conta disso, a equipe de investigação foi acionada e iniciou uma operação para identificar a suspeita em menos de duas horas após o furto.
Ainda conforme a polícia, a vítima informou que foi até a lotérica pagar alguns boletos e deixou o dinheiro em cima do balcão durante alguns segundos. Assim que passou para a atendente os boletos, percebeu que o dinheiro havia sumido.
A quantia foi recuperada e a suspeita pode responder por furto.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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