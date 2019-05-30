Mulher é presa ao furtar R$ 1,2 mil de cliente em lotérica de Aquidauana

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu nesta quarta-feira (30) uma mulher suspeita de furtar uma cliente na fila da lotérica do município. Ela teria aproveitado o momento em que o cliente separava os boletos para cometer o furto.

Segundo informações da 1ª Delegacia De Polícia Civil de Aquidauana, responsável pelo caso, o valor furtado pela suspeita é de R$ 1,2 mil. Por conta disso, a equipe de investigação foi acionada e iniciou uma operação para identificar a suspeita em menos de duas horas após o furto.

Ainda conforme a polícia, a vítima informou que foi até a lotérica pagar alguns boletos e deixou o dinheiro em cima do balcão durante alguns segundos. Assim que passou para a atendente os boletos, percebeu que o dinheiro havia sumido.

A quantia foi recuperada e a suspeita pode responder por furto.