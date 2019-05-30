PM prende homem que agrediu e roubou idosa a caminho de padaria

A Polícia Militar de Corumbá prendeu um homem que agrediu idosa de 73 anos para roubá-la em Corumbá. A vítima ficou com uma lesão na cabeça e chegou a passar mal.

A PM foi informada que um indivíduo trajado com camiseta cinza e short colorido teria efetuado um roubo a uma senhora de idade, tendo subtraído da vítima uma corrente de ouro.

Já no local ao ser questionada sobre os fatos, a vítima relatou que enquanto transitava a caminho de uma padaria, um indivíduo em atitude suspeita passou por ela e a cumprimentou, porém, após passar por ela e ficado de costas para o autor, o mesmo aproximou-se e anunciou o assalto, dizendo para que ela passasse tudo o que tinha, como a vítima não esboçou reação ficando imóvel, o autor anunciou o assalto e muito agressivo, este arrancou do pescoço da vítima uma corrente, fazendo ainda com que ela caísse no chão.

Logo após o delito, populares que conheciam a vítima a ajudaram, prestando auxílio para que ela chegasse a sua residência, e que ao chegar à residência, sua filha reparou que ela estava passando mal e por tal razão resolveu levá-la imediatamente até o pronto socorro para que ela fosse atendida por um médico.

No pronto socorro foi constatado que a vítima sofreu uma lesão na cabeça em virtude da queda ocasionada pelo autor, portanto a vítima teve que ficar no pronto socorro em observação.

Nas proximidades de onde ocorreu o assalto reside um Cabo PM, que foi acionado por moradores da região e mesmo na sua folga, o PM foi de encontro à vítima e conforme a denúncia, o autor era conhecido por este tipo de delito e fazia o uso da tornozeleira eletrônica, ao mostrar a foto para a vítima de imediato ela o reconheceu, logo o PM entrou em contato com o 190.

Em posse de tais informações, como é de conhecimento da equipe policial o paradeiro do autor, deslocaram até a Rua Fernando de Barros com o intuito de localizá-lo. No local, este foi localizado trajando uma camiseta cinza e um short de seda colorido estando sobre uma bicicleta juntamente com outro indivíduo.

Após abordagem nada de ilícito foi encontrado com os mesmos, e ao ser questionado o autor (20) prontamente confessou o crime, dizendo que a corrente teria sido descartada, após checagem do autor via CIOPS, a guarnição policial constatou que o mesmo encontrava-se como evadido do sistema prisional.

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para providências que o caso requer.