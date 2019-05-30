Policiais civis paralisam atividades por 24 horas nesta sexta-feira

Mato Grosso do Sul
Segundo o sindicato dos policiais civis, deverão ser feitas somente prisões em flagrante e atendimento a crimes graves.
Nesta sexta-feira (31), os policiais civis de Mato Grosso do Sul paralisam as atividades por 24 horas. Toda a categoria se reunirá em frente à DEPAC Centro, localizada na Rua Padre João Crippa, em Campo Grande,para um ato de manifestação, a partir das 8h.
Policiais reivindicam aumento salarial para que chegue ao 6º salário do Brasil. Outra reivindicação, conforme o sindicato dos policiais civis é a incorporação do abono de R$ 200,00 que havia sido retirado dos servidores.
Por fim, a categoria também luta pela promoção funcional, um direito básico de progressão dentro da carreira.
Ainda segundo o Sinpol, deverão ser feitas somente prisões em flagrante e atendimento a crimes graves. Nenhuma diligência ou registro de ocorrência deve ser feito nas delegacias ou unidades periciais.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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