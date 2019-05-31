Empresário de MS morre afogado em praia de Maragogi

O empresário Cesar Neves Licio Lorentz, 47 anos, de Campo Grande, morreu afogado, esta manhã, durante passeio em uma praia no município de Maragogi, na região norte de Alagoas. A esposa e o filho que estavam com ele foram internados no hospital local.

O acidente aconteceu por volta das 9h (horário de MS), quando Cesar passeava na praia de Barra Grande com a esposa, de 39 anos, e o filho, de 10 anos.

Conforme o Campo Grande News, o menino conseguiu se salvar, César tentou voltar para salvar a esposa, quando acabou se afogando. A mulher foi resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Mãe e filho estão no hospital local e não correm risco de vida.

A família estava em viagem de uma semana de férias. Cesar Lorentz era dono de fábrica de espetinhos no Jardim Tijuca. O irmão dele e outro cunhado foram até Maragogi para auxiliar o translado do corpo. Ainda não há data para o velório e sepultamento.