Ex-funcionária de supermercado aplicava golpe utilizando senhas de clientes

Uma mulher de 20 anos foi presa nesta quinta-feira, suspeita de estelionato. De acordo com o Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Sidrolândia, responsável pelo caso, a mulher roubava senha de clientes em um supermercado da cidade.

A mulher é suspeita de aplicar golpes fazendo compras em nome de terceiros, utilizando-se de dados dos cartões e senhas de clientes.

Ela é ex-funcionária do estabelecimento e aproveitou do período de trabalho para cometer fraudes.