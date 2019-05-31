Ex-funcionária de supermercado aplicava golpe utilizando senhas de clientes

Sidrolândia
Mulher trabalhou no comércio para roubar senhas e dados dos clientes.
Uma mulher de 20 anos foi presa nesta quinta-feira, suspeita de estelionato. De acordo com o Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Sidrolândia, responsável pelo caso, a mulher roubava senha de clientes em um supermercado da cidade.
A mulher é suspeita de aplicar golpes fazendo compras em nome de terceiros, utilizando-se de dados dos cartões e senhas de clientes.
Ela é ex-funcionária do estabelecimento e aproveitou do período de trabalho para cometer fraudes.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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